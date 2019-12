Trabalhadores do transporte coletivo paralisam atividades na zona Leste

O transporte coletivo na zona Leste de Teresina ficou parado na manhã desta sexta-feira (20) por cerca de 30 min devido a uma manifestação de motoristas e cobradores no Terminal Zoobotânico. Os funcionários cobram melhorias na infraestrutura no espaço reservado para trabalhadores e usuários.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviários de Teresina (Sintetro), o Terminal Zoobotânico apresenta problemas em banheiros, bebedouros e nas condições de trabalho de quem atua no local.

“São vários os problemas do Terminal. Problema de higiene nos banheiros, bebedouros quebrados que afetam o conforto dos trabalhadores e dos usuários. Acabaram com as paradas de final de linha para colocar todo mundo num local que não tem condições de proporcionar conforto”, explicou Fernando Feijão, presidente do Sintetro.

Fernando Feijão, presidente do Sintetro, explica os motivos da paralisação (Foto: Arquivo / O DIA)

Ele declara que o sindicato já protocolou vários ofícios na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans), mas que a prefeitura alega que o trabalho de infraestrutura. O consórcio Urbanos, que opera na região Leste, por sua vez, afirma que a responsabilidade da prefeitura.

“Vamos na prefeitura eles dizem que é com a empresa. A empresa diz que é a prefeitura. Ficam jogando um para o outro e os trabalhadores sofrendo. Dessa forma eles passam 15 dias para resolver um problemas na torneira do bebedouro”, disse.

A Strans se manifestou sobre a paralisação de motoristas e cobradores. A superintendência declarou que as exigências da classe devem ser atendidas pela empresa e que vai entrar com ação contra o Sintetro porque a manifestação prejudicou os usuários do transporte coletivo.

Leia a nota da Strans

A Strans informa que foi identificado por suas equipes de manutenção um problema na torneira de um dos três bebedouros do Terminal Zoobotânico. Esse reparo é de responsabilidade do Consórcio e já foi providenciado

A Strans reforça, ainda, que vai acionar judicialmente o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro), que impediu o funcionamento do terminal e causou transtorno aos usuários de transporte público da região.

