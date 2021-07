Timon vacinou 50% da população contra a Covid; diz secretário de Saúde

A vacinação contra a Covid-19 na cidade de Timon – MA segue em ritmo acelerado, de acordo com o secretário de Saúde do município, Marcos Vinicius Cabral. Segundo o gestor, a cidade já vacinou 50% da população maior de 18 anos.



O boletim epidemiológico de Timon, da última terça-feira (06), registrou a marca de sete dias sem óbitos por Covid-19 no município, que vem registrando queda na ocupação dos leitos de enfermaria e UTI. O índice de transmissão da doença está em queda consecutiva há três semanas, registrando na 25ª semana 0,80. O Ministério da Saúde preconiza que esse número deve ser menor ou igual a 1.





Foto: Assis Fernandes / O Dia

Para o secretário, a vacinação avançada e as medidas da Prefeitura em combate à doença foram essenciais para alcançar esses resultados. “Além da vacinação, o foco da Prefeitura tem sido a fiscalização e a restrição de atividades que gerem aglomeração e facilitem a transmissão da doença. Estamos trabalhando para voltarmos o mais rápido possível à normalidade”, comenta.

Entre as medidas adotadas em Timon para barrar que pessoas de outras cidades tomem vacina no município, está a comprovação de residência no nome da pessoa que irá se vacinar. A Prefeitura também está realizado barreiras sanitárias com o objetivo de conscientizar a população contra a Covid-19, além de orientar sobre a prevenção e diagnóstico da doença.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!