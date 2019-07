The Vejo na Ponte reunirá o melhor do rock piauiense

Em alusão ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho, o 2º dia do Festival The Vejo na Ponte, que acontece neste domingo (14), no estacionamento da Ponte Estaiada, reunirá o melhor do rock and roll piauiense. O cantor Edvaldo Nascimento e as bandas Cojobas, Maverick 75 e Último Romance serão os responsáveis por deixar o segundo domingo de festa ainda mais animado. O evento é gratuito e terá início às 17h.

Em um ambiente com segurança e boa gastronomia, a abertura do festival ficará por conta de Edvaldo Nascimento, cantor e compositor teresinense que possui mais de 30 anos de “rock na veia”. Sendo uma das referências da sua arte na cidade, Edvaldo possui músicas suas gravadas por artistas nacionais, como Erasmo Carlos e Gomes Brasil. A segunda atração da noite é a banda Última Romance, considerada a maior cover de Los Hermanos do Brasil. A banda, que surgiu de uma reunião de amigos fãs do lendário grupo, possui hoje mais de uma década de carreira com um repertório recheado dos maiores clássicos do rock alternativo brasileiro.

Logo em seguida se apresentará a banda Maverick 75, uma das atrações mais aguardadas da noite. Tendo início em 2004, a banda piauiense passeia por palcos inimagináveis abrindo shows de grandes bandas nacionais, como Titãs e Paralamas do Sucesso. Com um set especial para os amantes do rock, Maverick 75 é conhecida por seu som rebuscado e tem conquistado o público piauiense desde o lançamento de seu primeiro disco. Além disso, a banda mescla suas músicas autorais com os clássicos de Rolling Stones, Eric Clapton e Bob Dylan, por exemplo.

Para encerrar com chave de ouro a noite do rock na ponte, a banda piauiense Cojobas, que possui mais de 15 anos de carreira, trará em seu repertório, além de várias composições autorais, os grandes sucessos de Pink Floyd, U2, Beatles e outros.

A banda Cojobas, liderada pelo vocalista Ostiga Júnior, irá encerrar a noite de apresentações (Foto: Ascom/FMC)

O gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Venâncio Cardoso, convida a população para prestigiar o evento e relembra a importância da campanha de arrecadação promovida pelo festival.

“O primeiro dia foi excelente superou nossas expectativas, porque mesmo com a chuva no final as pessoas não foram embora. Convido a todos para curtirem este segundo domingo, que vai ter muito rock, muitas opções de gastronomia e segurança. Aproveito para reforçar a campanha de arrecadação de ração e material de limpeza, que serão recebidos no evento. É mais do que importante o nosso apoio à causa animal”, finalizou.

Causa Animal

Dez entidades protetoras participam da iniciativa. Um stand de venda e arrecadação foi montado no evento com o intuito de angariar fundos para os protetores de animais da cidade que acumulam dívidas nas clínicas de Teresina. Comidas típicas, bolos no pote, brigadeiros e produtos, como: canecas, bonés e blusas, serão comercializados.

A 2ª edição do Festival The Vejo na Ponte é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) em parceria com a Fundação Monsenhor Chaves (FMC) e acontecerá nos domingos de julho.

