The Vejo na Ponte encerra neste domingo (28) com grandes atrações

A segunda edição do Festival The Vejo na Ponte encerra neste domingo (28) e o teresinense vai voltar a curtir uma programação totalmente focada na promoção das bandas locais. Validuaté, Top Gun, Batuque Elétrico e Janela Lateral serão as atrações musicais responsáveis por deixar o terceiro e último domingo de festa, que acontece no estacionamento da Ponte Estaiada, ainda mais agitado. O evento é gratuito e começa às 17h.



A abertura do festival ficará por conta da banda piauiense Batuque Elétrico, que teve início no ano de 2001 e no seu misto de inovação e sonoridade mescla funk, samba-rock, bossa nova e vários outros estilos. A segunda atração é a banda Janela Lateral, que recentemente lançou seu mais novo projeto “Oceano de Pétalas”, homenageando o músico Djavan. Com arranjos fortes, autorais e modernos, a banda promete colocar o público para cantar.

Logo em seguida se apresenta Validuaté, uma das maiores e mais conhecidas bandas da cidade. Com 15 anos de formação, a atração mais aguardada da noite sobe ao palco recheada de seus maiores clássicos e vai provar que a sua proposta única de experimentação rítmica sobre o rock e outros estilos é “made in Teresina”.

A banda Validuaté sobre ao palco às 20h, sendo uma das atrações mais aguardadas do Festival (Foto: Divulgação)



Para encerrar com tudo este projeto, que já se tornou o maior festival de férias da cidade, a banda Top Gun, virá no ritmo das músicas dos anos 80 e 90. Englobando um publico eclético, a banda teresinense, que surgiu de um encontro musical de amigos, é acompanhada por gerações que curtem Cindy Lauper e Roxette, por exemplo.

Por se tratar de um evento que visa trazer movimentação cultural para um dos pontos turísticos mais importantes de Teresina, além de uma boa música, o público poderá contar também com uma ampla praça de alimentação, com food trucks e cervejarias artesanais, além de apresentações circenses no decorrer dos shows.

Para o gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Venâncio Cardoso, a mescla de estilos musicais proposta pelo evento é uma tentativa da Prefeitura de Teresina de construir um sentimento de valorização e pertencimento no teresinense, uma vez que todas as atrações que sobem ao palco do festival são bandas locais.

“Os dois primeiros domingos desta segunda edição foram muito legais. Percebemos, de fato, uma aceitação do público com o projeto e as bandas escolhidas. A expectativa é que esta última noite seja ainda mais lotada e estamos trabalhando para oferecer o conforto e a segurança que todos merecem. Valorizar o que é nosso, movimentar nosso turismo e promover desenvolvimento econômico é o que nos move com o The Vejo na Ponte”, disse o gestor, lembrando ainda que a campanha de arrecadação de ração para cães e gatos continua neste último domingo.

A 2ª edição do Festival The Vejo na Ponte é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) em parceria com a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC).

Campanha de Arrecadação

Cerca de dez entidades protetoras de animais da cidade se uniram à organização do The Vejo na Ponte e juntos montaram uma campanha de arrecadação na 2ª edição do evento. Ração para cães e gatos, além de materiais de limpeza, são os itens que podem ser doados.

Além disso, um stand para venda de comidas e produtos foi montado com o objetivo de angariar fundos para os protetores que acumulam dívidas nas clínicas veterinárias de Teresina. A meta é arrecadar uma tonelada de ração.

Da redação