The Vejo na Ponte de Carnaval acontece neste domingo (26)

De acordo com Samara Pereira, superintendente executiva da Fundação Wall Ferraz, nas próximas três edições do The Vejo na Ponte, que acontecerão nos dias 26 de janeiro, 02 e 09 de fevereiro, o evento vai valorizar a cultura local.

“Acompanhando o tema, a Fundação Wall Ferraz estará com seus colaboradores oferecendo serviços gratuitos para todos os teresinenses”, afirma Samara Pereira, enfatizando ainda que um dos serviços mais procurados é o de pintura de rosto infantil. O órgão também dará oportunidade para aqueles que desejam aprender a fazer os seus próprios adereços.

Foto: Divulgação / Fundação Wall Ferraz

Na parte musical O The Vejo na Ponte contará com shows da Banda Reunião de Bambas, Dandinha e Banda, Lucas Davi e Lily Araújo. O evento é totalmente gratuito e será realizado no Complexo Cultural da Ponte Estaiada, localizado na Avenida Raul Lopes, no Bairro de Fátima, na zona Leste da capital.

O The Vejo na Ponte é realizado pela Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Fundação Cultural Monsenhor Chaves (FCMC), e com apoio da Fundação Wall Ferraz (FWF).

PROGRAMAÇÃO

Dia 26/01 (domingo, a partir das 17h)

Reunião dos Bambas: 17h às 18h10

Dandinha e Banda: 18h30 às 19h40

Lucas Davi: 20h às 21h10

Lily Araújo: 21h30 às 23h