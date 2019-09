THE Shopping: Liquidação Semana do Brasil tem descontos de até 70%

Os consumidores que aguardam uma boa promoção neste segundo semestre já podem comemorar. De 06 a 15 de setembro acontece em todo o país a 1ª Semana do Brasil, uma iniciativa do Governo Federal para estimular vendas no setor de varejo, inspirada na Black Friday dos Estados Unidos. A data foi escolhida devido à ausência de estímulos ao consumo no mês, unindo com as comemorações do Dia da Independência do Brasil.

Leia também:

Feriado altera horário de funcionamento do comércio em Teresina



O Teresina Shopping participa do mega movimento e preparou uma liquidação com ofertas imperdíveis e várias ações. "Nosso objetivo é que o consumidor tenha uma semana com benefício real e descontos em todas as lojas participantes. No Teresina Shopping serão mais de 70 lojas dos segmentos de roupas, calçados, assessórios, móveis e eletrônicos com descontos que chegam a até 70%”, revela Dino César, gerente do Marketing do Teresina Shopping.

Entrada principal do Teresina Shopping. (Foto: Arquivo O Dia)



A programação da Semana do Brasil no Teresina Shopping ainda inclui diversas ações pelo mall. Entre elas, Happy Hour especial no almoço em todos os dias da promoção, painel interativo e decoração temática.

Na semana também acontece a final do Festival de Intérpretes Canthe, que será realizada no dia 7 de setembro, e um pocket show da Lilly Araújo no dia 08 de setembro.

Confira as lojas participantes e os respectivos descontos:

Ótica Diniz Prime - Até 70%

Óticas Carol - Até 70%

Beleza e Cia Plus - Até 60%

Contém 1G - Até 60%

Mercatto - Até 60%

+ TVZ - Até 50%

AD Life Style - Até 50%

Anacapri - Até 50%

BVR Plus Size - Até 50%

Camicado - Até 50%

Chocolate Kids - Até 50%

Collection - Até 50%

Colombo - Até 50%

CS Club - Até 50%

Datelli - Até 50%

Dinolândia - Até 50%

Ferrovia - Até 50%

Gregory - Até 50%

Habelle Cosméticos - Até 50%

Havaianas - Até 50%

Hering Kids - Até 50%

Hering Store - Até 50%

Hiper Bompreço - Até 50%

Inocentes Kids e Teens - Até 50%

Itamaraty - Até 50%

Jogê Lingerie - Até 50%

Kattleya - Até 50%

Le Postiche - Até 50%

Lupo - Até 50%

Magic Feet - Até 50%

Noroeste - Até 50%

Outer Shoes - Até 50%

Piticas - Até 50%

Ponto X Bijuterias - Até 50%

Puc - Até 50%

Reron - Até 50%

Riachuelo - Até 50%

Sandaliaria - Até 50%

Sapataria Iracema - Até 50%

Touch - Até 50%

Usaflex - Até 50%

World Tennis - Até 50%

Youth Concept - Até 50%

BM Import - Até 40%

Brooksfield - Até 40%

Hot Sun - Até 40%

Ibyte - Até 40%

Loccitane - Até 40%

Sergio's - Até 40%

Skyler - Até 40%

Toc Toc Sport's - Até 40%

Wenner Coiffer - Até 40%

Yes Cosméticos - Até 40%

Adidas - Até 30%

Casas Bahia - Até 30%

Cia do Terno - Até 30%

Iap Cosméticos - Até 30%

La Vertu - Até 30%

Marca de Couro - Até 30%

Marisa - Até 30%

Multicoisas - Até 30%

O Boticário - Até 30%

Coisa de Artista - Até 25%

Bangalore - Até 20%

Clínica dos Relógios - Até 20%

Liz Lingerie - Até 20%

Sniper - Até 15%

Morana - Linha casual por R$39,90

Chocolates Brasil Cacau - Até 5%

Da Redação