THE: rompimento de adutora compromete abastecimento de água na zona Leste

Uma adutora, localizada na Avenida Ininga, localizada na zona Leste de Teresina, rompeu na manhã desta quinta-feira (19), comprometendo o abastecimento de água nos bairros da região.

Segundo Águas de Teresina, concessionária responsável pelo serviço na capital, o incidente pode ter sido provocado pela forte chuva da última noite, já que a respectiva tubulação de água fica próximo à rede de drenagem pluvial do local.

(Foto: Divulgação)

Funcionários da empresa já estão trabalhando na manutenção emergencial da estrutura. A previsão é que o serviço seja concluído até o final do dia, com o retorno gradativo do abastecimento de água.

Confira a nota da Águas de Teresina na íntegra:

A Águas de Teresina informa que, no início da manhã desta quinta-feira (19), uma adutora de 500 mm rompeu na avenida Ininga, próximo ao cruzamento com a rua Cinegrafista Marquês. Equipes trabalham na manutenção emergencial no local. O abastecimento de água pode ficar comprometido nos bairros da zona Leste da capital.

Equipes da concessionária estão comprometidas em finalizar o serviço no menor tempo possível. Devido à complexidade, o trabalho deve ser concluído no final do dia, com retorno gradativo do abastecimento de água.

A concessionária investiga as causas do rompimento. A adutora fica localizada ao lado da rede de drenagem pluvial. Por conta da forte chuvas de ontem, o volume pode ter comprometido a estrutura, prejudicando a rede de água.

A Águas de Teresina orienta que casos emergenciais sejam informados através do 0800 223 2000 ou 115.

Breno Cavalcante