The: mais de 1000 cursos profissionalizantes são ofertados

Estar preparado para o mercado e adquirir vários conhecimentos é um dos pré-requisitos para trabalhar. Na capital piauiense será aberto 1115 vagas de curso profissionalizantes. A oportunidade oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Teresina (PMT) pretende beneficiar associações de moradores, conselhos comunitários, fundações e entidades sociais que se cadastraram ao longo de 2019.

Entre os cursos ofertados estão Assistente Administrativo, Manicure e Pedicure, Pintura em Tecido, Confeitaria, Organizador de Eventos, Operador de Caixa, Corte de Cabelo e Escova, Doces Finos, Decoração com Balões, Balconista de Farmácia, Agente de Portaria, Corte de Cabelo Masculino e Barbearia, Panificação, Design de Sobrancelha, Operador de Call Center, Feltro, Salgadeiro, Biscuit, Libras e Artesanato com materiais recicláveis.

Todavia, os cursos terão carga horaria 25, 30 e 60 horas, sendo a maioria deles realizados no período da tarde, outros quatro no turno da manhã e três no período noturno.De acordo com presidente da Fundação Wall Ferraz, Scheyvan Lima, explicou que a oportunidade para os grupos selecionados foi feita a partir da necessidade em bairros específicos.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e sem qualificação fica mais difícil algumas pessoas conseguirem um emprego ou montar um negócio de sucesso”, destacou Scheyvan Lima.

Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso. Já as inscrições são realizadas nos locais onde os cursos serão ofertados. É necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF (originais e copias), além de comprovantes de endereço e de escolaridade.

Os locais estão disponíveis no site na seção de cursos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e encerrarão conforme a demanda de procura.

Ascom