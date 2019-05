THE: índice de infestação do Aedes aegypti chega a nível de gravidade

Teresina atingiu um patamar preocupante para os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, em especial a dengue. Isto porque o Índice de Infestação do mosquito, divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), chegou a 2,2 para casos de infestação predial. O número está acima do patamar 1, que é sinal de alerta, segundo o Ministério da Saúde, e acima do patamar 2, que é sinal de gravidade.



Leia também:

Teresina está entre as capitais em alerta para surto de dengue

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa) foi realizado entre 29 de abril e 03 de maio. Este levantamento acontece quatro vezes ao ano e abrange todas as regiões. Para coletar o índice, os agentes de endemia percorrem uma média de 15 mil imóveis em busca de focos em ralos, piscinas, vasos de plantas e outros potenciais criadouros. Os dados obtidos servirão como base para o desenvolvimento de estratégias de combate ao Aedes aegypti.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

De janeiro a maio, já foram registrados na Capital, 1.188 casos dengue, 191 casos de chikungunya e 20 casos de zika. Os dados chamam a atenção para a necessidade de uma ação mais efetiva por parte da população no sentido de evitar a proliferação do mosquito transmissor das doenças.

“As pessoas têm que tomar cuidado para não criar mosquito em casa, no trabalho, nas escolas e afins. E caso a pessoa venha a ter dengue e urinar transparente por 24 horas seguidas, além de sentir dor abdominal, cansaço e tontura, é importante procurar imediatamente o serviço de urgência de saúde, porque sinais de gravidade da doença”, explica Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS.

Maria Clara Estrêla, com informações da Fundação Municipal de Saúde