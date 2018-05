The English Club’: projeto leva inglês a locais públicos de Teresina

Da teoria a prática, um projeto social do Centro Cultural de Línguas- "Padre Raimundo José" (CCL), leva aulas de conversação em inglês a locais públicos da capital. Em 2018, o projeto completa dois anos. O The English Club reúne alunos, professores e teresinenses que têm interesse pela língua inglesa. Além das conversações, o projeto conta com atividades lúdicas para promover interação entre os participantes.



Foto: Reprodução

“Tudo começou com uma atividade do curso”, relembra a coordenadora de inglês do CCL, Josélia Santos. Segundo ela a proposta era que os alunos praticassem fora da sala. A atividade era chamada do ‘dia de imersão’. “Foi se fortificando, e agora acontece fielmente uma vez por mês”, conta.

O professor Alexandre Oliveira que está à frente da organização afirma que o projeto tem sido de grande valia para a população. “Estamos caminhando, há muito o que evoluir ainda. Sentimos que estamos cumprindo nosso principal objetivo que é promover um aprendizado espontâneo, tornando algo natural”, disse.

O CCL atende hoje em torno de 2.000 alunos. O centro disponibiliza de ensino de línguas estrangeiras (Inglês, Espanhol e Francês) e nacional (Português e Libras).

Nayara FelizardoGeici Mello