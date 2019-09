The Encontro: evento reúne culinária e música no Encontro dos Rios

Acontece neste domingo (22) o segundo dia do "The Encontro 167 anos", evento gratuito realizado pela Prefeitura de Teresina no Parque Encontro dos Rios, um dos principais pontos turístico da Capital. O evento traz uma vasta programação cultural e esportiva, com apresentações de artistas nacionais e locais e feiras de artesanato.

Neste domingo, a programação musical inicia às 18h com a Banda Toda Boa. Às 20 horas será a vez da banda A Proibida e a partir das 22h La Reina e Conde do Forró fecham a programação do The Encontro 167 anos. The Encontro 167 anos. (Foto: Divulgação) Feiras de negócios e artesanatos, serviços de atendimento de saúde, ciclismo, clube de corridas e aulas de dança, também estão incluídas na programação do evento. As crianças também terão espaço na festa, com apresentações voltadas ao público infantil. Os tradicionais encontro náutico e festival gastronômico do peixe, também serão realizados. Neste último, os restaurantes de Teresina apresentarão o melhor da culinária pesqueira. Para Venâncio Cardoso, gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), o evento deve movimentar o turismo em um dos principais pontos turísticos da cidade. “O Encontro dos Rios é um dos nossos pontos turísticos mais tradicionais e aliar isso a uma movimentação cultural, esportiva e gastronômica desse porte é mais uma maneira de estimular os teresinenses e cidadãos de localidades vizinhas a conhecer e reconhecer nossas potencialidades”, destacou. O 2º The Encontro 167 anos é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), em parceria com empresas locais.

Nathalia Amaral, com informações da PMT.