A Campanha de Vacinação contra Gripe em Teresina é retomada nesta quarta-feira,15 e quinta-feira, 16, irá atender idosos e profissionais de saúde. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) recebeu 21 mil doses do Ministério da Saúde, que abasteceram 51 salas de vacinação e dois pontos de drive-trhu, estes exclusivos para vacinar idosos, dentro dos seus carros.

Em Teresina, o primeiro lote de vacinação contra gripe para estes dois grupos iniciou no dia 23 de março, e após dois dias a campanha foi encerrada por desabastecimento de doses. Desta vez, os pontos de “Drive Thru” estão disponíveis nos dias 15 e 16, das 10 às 16h no estacionamento da Ponte Estaiada, na zona Leste, assim como no Parque da Cidadania, zona Norte de Teresina.

“Nestes dois locais, iremos vacinar exclusivamente idosos”, explica a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba.

Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),as vacinas estão disponíveis nos turnos manhã e tarde. “Nessa primeira etapa da Campanha, o público-alvo são idosos e trabalhadores de saúde. A previsão é de que a segunda etapa seja iniciada na próxima semana e estamos definindo as estratégias”, afirma o diretor de Atenção Básica da FMS, Kledson Batista.

É importante lembrar que a vacina não protege a pessoa contra o Coronavírus e sim contra a Influenza, doença respiratória infecciosa cuja origem é viral. A transmissão direta de pessoa a pessoa é a mais comum e ocorre por meio de gotículas expelidas pelo individuo infectado com o vírus, ao falar, espirrar ou tossir. Há evidência de transmissão também por contato com a secreção de doentes.



The: Campanha de Vacinação contra Gripe para idosos retorna hoje. Divulgação



LISTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE ESTÃO APLICANDO VACINA CONTRA GRIPE

ZONA SUL

UBS DR. JOSÉ CÂNDIDO / CAROLINA SILVA (BAIRROS AREIAS)

UBS LEÔNIDAS ANTONIO DEOLINDO (SACI)

UBS FRANCISCO SOARES FILHO (SÃO PEDRO)

UBS DR JOSÉ WILSON BATISTA (VERMELHA)

UBS MARIA DE JESUS CARVALHO (PORTO ALEGRE)

UBS DRA. VIRGINIA CASTELO BRANCO (STA. CLARA)

UBS ANTONIO PESSOA DOS SANTOS (VAMOS VER O SOL)

UBS DR. DURVALINO COUTO (BELA VISTA)

UBS SÃO CAMILO (LOURIVAL PARENTE)

UBS N. SENHORA DA PAZ (VILA DA PAZ)

UBS SÉRGIO LUIZ CHANTAL NUNES (TRÊS ANDARES)

UBS CRISTO REI

UBS VILA CONFIANÇA

UBS BRUNO RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA (ESPLANADA)

UBS DR. AUGUSTO DE CASTRO (KM 07)

UBS PARQUE PIONEIRO I (SANTO ANTONIO)

UBS DR JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS (BETINHO)

UBS DR. FRANCÍLIO RIBEIRO DE ALMEIDA (ANGELIM)

UBS TERESINA SUL

UBS DR. LEONIDAS MELO (CERÂMICA CIL)

ZONA NORTE

UBS CECY FORTES (POR ENQUANTO)

UBS DR. MANOEL AYRES NETO (PARQUE WALL FERRAZ)

UBS DR. MARIANO MENDES (MONTE ALEGRE)

UBS JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO (CIDADE VERDE)

UBS DR. EVALDO CARVALHO (N. BRASÍLIA)

UBS DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE (ÁGUA MINERAL)

UBS MEMORARE

UBS BUENOS AIRES

UBS ADELINO MATOS (VILA SÃO FRANCISCO)

UBS DRA. MARIA TERESA DE MELO COSTA (MAFRENSE)

UBS DR. MARCOS GUEDES (NOVA TERESINA)

UBS JACINTA ANDRADE I

UBS DR. FERNANDO GOMES CORREIRA LIMA (JACINTA ANDRADE II)

UBS Dr. ANTONIO NORONHA/PARQUE BRASIL

ZONA LESTE

UBS VILA BANDEIRANTE

UBS DRA. ONESIMA NASCIMENTO (SANTA BARBARA)

UBS DR. FRANCISCO JOSÉ DA COSTA SOUSA (ININGA)

UBS PIÇARREIRA

UBS U.B.S. DR. FELIX FRANCISCO PEREIRA BATISTA (P. UNIVERSITÁRIO)

UBS DR HENRIQUE MELO CASTELO BRANCO (VALE DO GAVIAO)

UBS ANITA FERRAZ

UBS VILA DO AVIÃO

UBS MAMA MIA (SOCOPO)

ZONA SUDESTE

UBS REDONDA

UBS N. SENHORA DA GUIA (BEIRA RIO)

UBS PE. MÁRIO ROCHE (P. ESPERANÇA)

UBS ALTO DA RESSURREIÇÃO

UBS DR. REGINALDO M. CASTRO (RENASCENÇA)

UBS RAIMUNDA SOARES OLIVEIRA (FIRMINO FILHO)

UBS DEUS QUER

UBS DR. GIL MARTINS (USINA SANTANA)

Ascom