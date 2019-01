THE: Após temporal, a previsão é de mais chuva para o fim de semana

A chuva que caiu sobre Teresina na noite desta sexta-feira (26) surpreendeu os teresinenses e amenizou o calor que vinha sendo registrado nos últimos dias. O temporal com fortes ventos e incidência de raios chegou a marcar 47 mm de precipitação na zona Norte, região do residencial Jacinta Andrade. Destes, 30 mm ocorreram em apenas uma hora. Os dados foram registrados na estação de monitoramento pluviométrico do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).



Nas outras zonas da capital, o registro de chuva foi mais ameno. Nas últimas 24 horas, o Cemaden registrou 37 mm na zona Leste, 22 mm no Centro e apenas 9 mm na região Sudeste. O pico de chuva, no entanto, foi registrado no município de Timon, localizado na região metropolitana da capital, onde o acumulado foi de 74 mm, destes, 57,8 mm ocorreram em apenas uma hora. Apesar do grande volume de chuva, nenhum transtorno grave foi identificado nessas localidades.



Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a previsão para este fim de semana (26 e 27) em Teresina é de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima deve ficar em torno de 23º C e máxima em 32º C. De acordo com o órgão, a probabilidade de chuva é de 80%.

Nathalia Amaral