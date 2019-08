Terminal Santa Lia inicia funcionamento neste sábado (3)

O Terminal de Integração Santa Lia Começou a funcionar neste sábado (03), localizado na zona Leste, que atenderá 37 bairros da cidade. No local os usuários têm acesso a wi-fi gratuito e o sistema de hora certa com as informações sobre a saída dos ônibus. Esse é o sexto terminal que a Prefeitura de Teresina entrega para a população usuária dos transportes coletivos.

Com o início do funcionamento do novo terminal, por onde vão passar 66 ônibus, entre linhas alimentadoras, troncais e interterminais, fica completo o Sistema de Integração de toda a região Leste da cidade, pois o Terminal Zoobotânico já está em funcionamento. Com o início do funcionamento do Terminal Santa Lia os corredores de ônibus das avenidas Presidente Kennedy e João XXIII também passam a funcionar.

O diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, considerou a primeira manhã de funcionamento do terminal tranquila. “Estamos acompanhando a operação e fazendo os ajustes necessários para que o sistema funcione da melhor forma possível”, afirmou.

Nogueira ressaltou ainda que nos primeiros quinze dias de funcionamento os ajustes necessários serão feitos. “A ideia é garantir que os horários de partida dos ônibus sejam cumpridos para evitar atrasos e superlotação dos carros”, enfatiza.

“Antes eu pegava o ônibus longe de casa, mas agora eu pego bem perto. Além disso, fiz a foto do painel com os horários, assim não vou me atrasar”, revela o motorista Paulo Pádua, morador da Vila Padre Cícero.

A vendedora Criscia Dudima, que mora no bairro Santa Lia, acredita que o terminal vai funcionar bem, mas é necessário que os ônibus cumpram os horários. “A ideia é muito boa, se tiver ônibus suficiente dará tudo certo. Sabemos que nos primeiros dias é difícil, mas depois que as pessoas se acostumarem dará tudo certo. No Dirceu, por exemplo, foi difícil no começo, mas hoje tudo está fluindo bem”, lembrou.

A área total do Terminal Santa Lia é de 10.250,09 metros quadrados, com área construída de 5.327,35 m².

O novo terminal vai atender a população dos bairros Árvores Verdes, Campestre, Giovane Prado, Morada do Sol, Novo Uruguai, O Sonho Não Acabou, Parque Universitário, Piçarreira, Planalto Uruguai, Porto do Centro, Primavera Leste, Residencial Miriam Pacheco, Residencial Sigefredo Pacheco I, II e III, Residencial Wilson Martins Filho, Samapi, Santa Isabel, Santa Lia, Satélite, Taquari, Vale do Gavião, Vale Quem Tem, Verde Lar, Vila Bandeirante I e II, Vila Firmino Filho, Vila Fraternidade e Moradia, Vila Isabel, Vila Madre Teresa, Vila Maria, Vila Padre Cícero, Vila Samaritano, Vila Santa Bárbara, Vila São José, Vila Teresa Britto e Vila Uruguai.

ASCOM