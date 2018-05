Terminal do Livramento começa a operar até julho

O próximo terminal de integração a entrar em operação total é o do Livramento, na zona Sudeste de Teresina. E para tanto, estão sendo finalizadas as obras do corredor da Avenida João XXIII, cuja previsão de conclusão é até o início de julho. Em março, o novo sistema de transporte público da Capital, o Inthegra, passou a funcionar na zona Sul, com os terminais do Bela Vista e Parque Piauí, além do Itararé, na zona Sudeste.

“Está faltando, basicamente, terminar as obras da Avenida João XXIII, as estações estão sendo finalizadas, colocando ar-condicionado, pintura, vidros e outros detalhes e acabamentos”, comenta o superintendente municipal de Transporte e Trânsito (Strans), Carlos Daniel.

Logo em seguida, será a vez de colocar em funcionamento a zona Leste. As obras dos terminais da Santa Lia e do Zoobotânico estão sendo iniciadas. Paralelamente, estão sendo feitas as obras do corredor da Avenida Presidente Kennedy para que, assim que os terminais estejam concluídos, o fluxo seja liberado. A previsão de conclusão das obras é até novembro deste ano.

“E depois disso vamos liberar a zona Norte. Agora que estamos licitando o corredor da Avenida Rui Barbosa, e a previsão é até dezembro. Quando todas as regiões estiveram prontas, o Inthegra vai funcionar, porque a zona Norte é a última que vai ser finalizada”, acrescenta.



Terminal já funciona em caráter experimental aos finais de semana na zona Sudeste de Teresina (Foto: Arquivo O Dia)



Avaliação

O superintendente da Strans avalia os primeiros meses de funcionamento do novo sistema de transporte público de Teresina, que iniciou com a zona Sul e um dos terminais da zona Sudeste. Carlos Daniel enfatiza que a população está começando a entender o sistema e que algumas correções foram feitas para facilitar ainda mais a operação do transporte público.

“Sempre que aparece a necessidade de fazer alguma correção, a gente faz. Estamos trabalhando para fechar os terminais para que, quando os passageiros entrem e já catraquem, facilitando o embarque. Queremos começar com o terminal do Livramento já fechado e os da zona Sul que foram entregues serão fechados, e estamos começando isso com o do Bela Vista, e os próximos que serão entregues já estarão com essa nova estrutura”, finaliza.

Isabela Lopes - Jornal O Dia