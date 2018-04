Terminais serão cercados e catracas irão controlar fluxo de passageiros

O Inthegra completa hoje (17) um mês em funcionamento com a operação dos terminais do Bela Vista e Parque Piauí, na zona Sul, e do Terminal do Itararé, na zona Sudeste de Teresina. E ao longo destes 30 dias, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) detectou deficiências que devem ser solucionadas até o final do mês de maio com a implantação de mudanças estruturais.

Dentre as principais mudanças está o fechamento dos três terminais e a colocação de catracas de entrada e saída de pedestres. O fechamento dos terminais, de acordo com o diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, partiu de um pedido feito pela própria população, que alega demora ao embarcar nos coletivos devido à necessidade de apresentar os bilhetes nos ônibus.



Projeto dos terminais foi apresentado em audiência pública em meados de 2013 e, à época, a população pediu que o espaço fosse aberto. Agora, com as novas reivindicações, o projeto será alterado (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Nogueira destaca ainda que, quando o projeto foi apresentado em audiência pública, em meados de 2013, a população pediu que o espaço fosse aberto, sendo assim aprovado pela Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, em 2015. “Agora, a população quer que feche os terminais; então, estão sendo feitos estudos para ser providenciado esse fechamento”, destaca.

As adaptações nos terminais do Parque Piauí, Bela Vista e Itararé serão imediatas e as empresas responsáveis pelas obras já foram acionadas e receberam ordem de contratação dos materiais. Enquanto isso, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) está fazendo um levantamento da quantidade de catracas necessárias para controlar o fluxo de passageiros nos terminais.

E com o fechamento dos terminais, que se dará por meio de cercas, os usuários deverão apresentar seus cartões nessas novas catracas, onde será debitada a passagem. Depois, ele poderá adentrar aos veículos sem a necessidade de apresentá-lo novamente no ônibus.

“Como já foi catracado, o usuário vai esperar o ônibus dentro do terminal e entrar pela porta que desejar. Porém, se ele sair do terminal, perde o crédito. Vai funcionar como funciona no metrô. Essas mudanças já serão incorporadas nos novos terminais que estão sendo construídos”, acrescenta Nogueira.



Adaptação

Outra mudança prevista está relacionada aos quiosques de venda de cartões e passagens. Atualmente, as janelas de compra e venda estão voltadas para o lado de dentro do terminal, mas, com o fechamento, deverão ser colocadas novas aberturas para o lado externo, permitindo que os usuários comprem seus passes sem a necessidade de adentrar os terminais.

Banheiros

Uma alternativa que está sendo avaliada, segundo Nogueira, é a colocação de banheiros públicos nos terminais. Isto porque, no projeto, há apenas sanitários destinados aos cobradores e motoristas que atuam nas linhas troncais, o que gerou polêmica entre os usuários.

“As pessoas usavam e, quando os motoristas e cobradores iam usar, estava ocupado, o que causava atraso na saída dos ônibus e reclamação dos passageiros. As pessoas também reclamavam que era pequeno para a quantidade de usuários, então está sendo analisada a possibilidade de colocar um banheiro público, mesmo não sendo o que era previsto no projeto, para resolver esse problema”, pontua.

Isabela Lopes - Jornal O Dia