Teresinenses viralizam com plaquinhas criativas em vacinação contra covid; veja memes

“Vacina salva! O que mata é...”. É segurando um cartaz com a frase completa que muitos teresinenses têm abusado da criatividade na hora de receber a vacina contra a Covid-19. Seja para reclamar do calor da Capital ou mandar indireta para o ficante, vale tudo para celebrar e deixar registrado a tão esperada dose. O PortalODia.com separou alguns desses registros que viralizaram nas redes sociais nesta semana. (Veja abaixo:).





A acadêmica de Educação Física, Sandy Hellen, aproveitou o momento para fazer uma homenagem aos sucessos da cantora de forró Taty Girl e para grupo de samba Menos é Mais. Ao se vacinar, ela levou um cartaz que estava escrito: “Vacinas salvam! O que é o baú da Taty Girl e Menos é Mais”. A cantora chegou a compartilhar o registro em uma rede social.

Teve gente que usou o momento até o mesmo para alfinetar a pessoa com quem se relaciona. “Vacina salva! O que mata é dormir com o ficante”, estava no registro.

Já outros usaram ironizar os vizinhos. “Vacina salva! O que mata é a língua do povo da Irmã Dulce”. “Vacina salva! O que mata é a língua do povo do Renascença”.

Um torcedor do São Paulo fez uma critica ao time. “Vacinas salvam! O que mata é o Pablo no ataque do São Paulo”.

E teve timonense zoando os teresinenses. Desta vez, a crítica foi em relação a lentidão na vacinação na cidade.

Vacinação em Teresina

Nesta semana, a prefeitura de Teresina ampliou o agendamento da vacinação para pessoas com 23 anos sem comorbidades. Desde segunda-feira, pacientes com 22 a 31 anos têm recebido a primeira dose do imunizante.

