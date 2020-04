Teresinenses se aglomeram em filas para conseguir sacar auxílio emergencial

Contrariando as recomendações das autoridades públicas e as normas sanitárias das organizações de saúde, Teresina registrou, na manhã desta quarta-feira (22), grande aglomeração de pessoas.

Para conseguir sacar o auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal, beneficiários formaram imensas filas na entrada de diversas agências da Caixa Econômica na capital piauiense.

É o caso do que nossa reportagem constatou na unidade bancária do bairro Dirceu Arcoverde, Localizado na zona Sudeste e uma das regiões mais populosas da cidade. Lá as principais reclamações da população era a falta de informações, da demora para conseguir atendimento e do risco de contaminação.

"É complicado. A gente sai de casa com medo, mas tem que sair, porque precisamos levar o pão de cada dia para nossa casa. Pra quem não trabalha é pior ainda. É muito difícil, mas tenho que passar por isso", relata Alana Débora, mãe solteira que perdeu sua única renda, advinda da comercialização de bombons, durante a pandemia.

Após desistir do atendimento na segunda-feira (20), Daline Silva, que mora com um irmão e os pais, encarou três horas a fila nesta manhã para conseguir acesso ao benefício e ajudar nas despesas de casa. Portadora da síndrome de ansiedade, a jovem temia não apenas a situação, mas voltar para casa sem conseguir sacar o benefício.

"Como não temos mais dinheiro, tive que vir, mas para mim está sendo muito complicado. Muitas pessoas estão morrendo, mas não temos como culpar as pessoas que estão aqui na fila, pois todo mundo precisa de dinheiro. Somos meio que vítimas e ficamos vulneráveis nessa situação", ressalta Daline.

Adotando recomendações sanitárias, a Caixa Econômica Federal tem controlado o acesso às suas agências, que estão funcionando em horário reduzido durante a quarentena.



Breno Cavalcante e Maria Clara Estrela