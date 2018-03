Teresinenses são surpreendidos com chuva forte e ruas ficam alagadas

Os teresinenses foram pegos de surpresa com a forte chuva que atingiu a capital do Piauí nesta segunda-feira (26). A chuva, que teve início por volta das 8h, deixou ruas alagadas e muitas pessoas sem ter como chegar ao trabalho, como é o caso da vendedora Samara Araújo (21). Ela precisou parar em um posto de gasolina até que o volume das águas reduzisse.



“De certa forma eu estou sendo prejudicada, porque eu trabalho com venda de plano empresarial e meu expediente inicia às 8h, mas já são 9h30 e eu não vendi nada. E pelo visto essa chuva não vai parar tão cedo, porque o céu está bem fechado e as nuvens carregadas”, relata.



Fotos: Américo Abreu/Facebook

Samara ainda destaca a dificuldade de transitar pelas ruas alagadas e o risco de cair em buracos. A falta de respeito dos motoristas que andam de carro também torna o deslocamento de motociclistas mais complicado. “Os motoristas não respeitam, passam muito rápido e molham a gente. Eu sempre ando com capa de chuva, mas dessa vez fui pega se surpresa”, fala.

Quem também foi pego de surpresa com a chuva foi o vigilante Valter Moreira (48), quando saía do seu trabalho. Devido ao grande volume de água nas ruas, ele optou por estacionar a motocicleta e aguardar a chuva reduzir. Além dos riscos de pilotar com a chuva muito forte, ele destaca os perigos de cair em buracos. “Eu não estava esperando essa chuva, tanto que nem trouxe minha jaqueta. Andar de moto em ruas alagadas é complicado”, acrescenta.





Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, apesar do grande volume de água, essa chuva era esperada, como mostra imagens de satélite, onde é possível ver nuvens carregadas em todo o território piauiense. Ela explica que essas chuvas são decorrentes de diversos fatores, como padrões de ventos, que trazem umidade do oceano Norte e Leste, formando essa instabilidade. “Está chovendo em praticamente todo o Piauí nesta segunda-feira. Não fizemos uma previsão de quantos milímetros ia chover, mas era algo previsto. Amanhã não vai chover tanto, vai melhor um pouco e ser menos intensa”, explica.





Sônia Feitosa destaca que há previsão de chuvas para todas as regiões do Estado, sobretudo no Norte, que deve permanecer até o final da semana. Já na região Sul, a tendência é que tenha chuvas isoladas e vá reduzindo, ficando mais seco a partir dos próximos dias.

Isabela Lopes