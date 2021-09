Teresinenses de 24 anos poderão agendar vacina contra covid hoje às 16h

Para dar celeridade à campanha municipal de imunização contra a covid-19, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) abrirá a partir das 16 horas deste sábado (04) o agendamento pra aplicação da primeira dose para a população de 24 anos que reside na capital. O agendamento pode ser feito pelo site Vacina Já. A vacinação já acontece amanhã (05).



Estas vagas que a FMS está abrindo hoje são remanescentes dos agendamento de 25 a 27 anos que não foram preenchidas na última quinta e na última sexta-feira, dias 02 e 02 de setembro.

Para fazer seu agendamento, basta acessar o site Vacina Já, clicar no botão “agendamento público alvo” que fica na página inicial e escolher, em seguida, o público geral por faixa etária. A pessoas será direcionada para uma outra página na qual ela deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e horário da vacinação.



Atenção para os documentos que precisam ser apresentados no momento de se vacinar:

Documento de identificação com foto e data de nascimento;

CPF ou Cartão Nacional do SUS;

Comprovante de endereço em Teresina

Vale lembrar que durante estes dias a FMS está disponibilizando vacinação na modalidade drive-thru para quem vai tomar a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac. Neste sábado (04), podem se vacinar as pessoas com segunda dose marcadas até o dia 05 de setembro. A vacinação segue até as 17 horas nos locais listados ao final da matéria.

Na segunda-feira (06) e na terça (07), ocorre vacinação drive-thru para pessoas com segunda dose marcada até o dia 12 de setembro.

Todos os 11 pontos terão vacina AstraZeneca e em cinco locais haverá disponibilização da Coronavac.

Confira abaixo os pontos de drive-thru das duas vacinas:

Teresina Shopping

Terminal do Bela Vista

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Livramento

Terminal do Zoobotânico

Confira abaixo os pontos onde só será disponibilizada a AstraZeneca:

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

ADUFPI

Centro Universitário Santo Agostinho - zona Sul

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

A Coordenação Municipal de Imunização informou a estratégia adotada será a mesma das mobilizações anteriores: mulheres se vacinam pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose.

