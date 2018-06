Teresinense está dividido com atuação da Seleção no jogo desta sexta-feira

A seleção canarinho en­frenta, nesta sexta-feira (21), mais uma disputa na corrida pelo hexacampeonato. O te­resinense permanece dividi­do quanto à participação do Brasil na Copa, e as expectati­vas não são tão altas assim. O momento da folia é esperado, mas a atuação da seleção no primeiro jogo, que ocorreu no domingo (17) contra a Suíça e terminou em empate deixa o teresinense com um pé atrás. O comércio e órgãos públicos de Teresina estarão com um funcionamento di­ferenciado, para que os tra­balhadores possam assistir à partida do Brasil contra a Costa Rica.

O estudante Rafael Gomes estava vestido com uma camiseta temáti­ca da seleção, presente da avó, mas não estava muito animado com o jogo. “Não vou mentir para você, nem assisti [o jogo]. O Brasil está uma mer**. É o jeito assistir. Se ganhar, ganhou. Eu ainda não sei [onde vai assistir], pode ser em casa. Estou torcendo pra ganhar, na partida passada eu não gostei muito não”, afirma.



Rafael Gomes (Foto: O Dia)



Madijalene Macêdo mostra estar incerta sobre o jogo desta sex­ta-feira. “Vamos ver, né? Se o Brasil ganha de pelo menos 2x1. É um palpite, eu espero. O primeiro jogo deu empate, mas fazer o quê, né? Vou assistir em casa, no sossego do lar, com meu nam­orado. E esperar que ganhe, esperar o melhor do Brasil”, diz.



Madijalene Macêdo (Foto: O Dia)



Vestindo uma camisa da Inglatera, Francisco de Sales é cauteloso ao tentar fazer previsões sobre o jogo de amanhã. “Expectativa boa eu não tenho, devido ao último jogo, que eu vi que faltou um pouquinho mais de raça nos jogadores. (...) Não é só o Neymar que joga no time inteiro”, destaca.



Francisco de Sales (Foto: O Dia)



Ananda Tavares é estudante de Educação Física e acompanhou o último jogo da seleção e está animada com a partida desta sexta-feira. Ela aposta na vitória do Brasil por 2x1. “A expectativa é boa, a gente acredita que o Brasil agora vai conquistar o hexa. Só precisa melhorar mais a interação com os jogadores mesmo. Espe­ro que a amanhã jogue melhor. Não foi como a gente esperava no primeiro jogo”, assinala.





Ananda Tavares (Foto: O Dia)



O estudante João Gabriel torce para o Uruguai durante os mundiais de futebol, mas diz que vai acompanhar o jogo. Mesmo assim, ele aposta na vitória do Brasil amanhã por 2x0. “Na verdade eu torço para o Uruguai e para a seleção brasileira de vez em quando. Eu não estou acompanhando os jogos, porque de manhã estudo e à tarde trabalho. Eu gosto do Uruguai desde pequeno”, explica.



João Gabriel (Foto: O Dia)



Ananda Oliveira - Jornal O Dia