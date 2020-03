Teresina vai sediar encontro sobre a Bacia do Rio Parnaíba

Teresina é um dos municípios do estado do Piauí a sediar os Seminários Regionais que integram o processo de instalação formal do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba (CBH Parnaíba). O evento será no dia 30 de março das 13h30 às 17h30, no Auditório Fernando Bezerra - Federação das Indústrias do Estado do Piauí – FIEPI, localizada na Avenida Industrial Gil Martins,Bairro Redenção.

A realização é da Agência Nacional das Águas (ANA) e da diretoria provisória do CBH Parnaíba. O objetivo é repassar à população informação detalhada sobre o processo de instalação e formas de participação no Comitê, além da legislação de recursos hídricos, com ênfase nas atribuições e importância dos comitês de bacia para a gestão dos recursos hídricos.

O encontro vai discutir a realidade do Rio Parnaíba (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Quem pode participar?

Estão sendo convidados a participar agentes e entidades passíveis de compor o CBH, tais como Prefeituras Municipais, entidades representativas de usuários de água, grandes usuários de água, instituições de ensino e pesquisa, membros de colegiados de recursos hídricos e de meio ambiente e associações da sociedade civil com atuação na bacia hidrográfica.

Os interessados no Seminário Regional podem comparecer ao local do evento, preencher a ficha de inscrição e participar dos debates sobre a gestão democrática das águas.

Além de Teresina, serão realizados seminários regionais em outros 13 municípios dos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Teresina (PI) e Balsas (MA) abrem a série de eventos, no dia 30 de março.

Vale ressaltar que, desde o dia 27 de janeiro, mobilizadores sociais começaram a visitar os 277 municípios da bacia Hidrográfica do rio Parnaíba. Eles estão em 10 áreas de mobilização, com bases de apoio nas cidades de Crateús e São Benedito, no Ceará; Balsas, Timon e São Bernardo, no Maranhão; e Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Floriano, Picos, Valença do Piauí, Teresina, Castelo do Piauí, Piripiri e Parnaíba, no Piauí.

O Comitê de Bacia

O CBH Parnaíba é um colegiado de natureza consultiva, deliberativa e normativa que reúne 50 representantes divididos em usuários da água, sociedade civil organizada e governo. Nele devem ser discutidos, democraticamente e com transparência, os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia.

A Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba abrange uma área de 333.952 km², dos quais 20% estão inseridos no Estado do Maranhão, 75% no Piauí e 5% no Ceará, onde vivem cerca de 5 milhões de habitantes. São 277 municípios sendo 223 piauienses, 35 maranhenses e 19 cearenses.

Da Redação