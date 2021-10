Teresina vacina adolescentes de 13 anos e realiza drives de 2ª dose esta semana

Adolescentes de 13 anos poderão fazer agendamento para a vacinação contra a Covid-19, nesta terça-feira (26), a partir das 18h, no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Nesta segunda-feira (25), tem agendamento a partir das 16h para dose de reforço de trabalhador da saúde com idade de 18 anos e mais.

Dando prosseguimento à vacinação, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai realizar drive thru, nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), para a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac. Devem comparecer aos postos de drives as pessoas com data no cartão de vacinação de um dos dois imunizantes marcada até o dia 31 de outubro, no horário das 9h às 17h. Os drives funcionarão nos terminais do Bela Vista, Itararé, Buenos Aires e Zoobotânico, além do Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte).

Nesta terça e quarta (26 e 27), acontece também a aplicação da dose de reforço de idosos de 75 anos e mais, além da dose adicional para pessoas imunossuprimidas. A vacinação também acontece por drive thru, com três pontos funcionando das 9h às 12h, nos Terminais do Parque Piauí, Livramento e Santa Lia. Somente no drive do Teresina Shopping o funcionamento será das 9h às 17h.

A programação dessa semana prossegue na quinta-feira (28), com mais um drive thru de repescagem para pessoas de 18 anos e mais. Será das 9h às 17h, em cinco pontos: Terminal Bela Vista, Terminal Itararé, Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico e CEU Norte.

Emanuelle Dias, coordenadora da vacinação na FMS, destaca que as pessoas que precisam se imunizar, seja com a primeira dose, segunda ou de reforço, devem ficar atentas ao calendário. “Temos vacina para diversos públicos esta semana contemplando um novo público que são os adolescentes de 13 anos. Conclamamos para que as pessoas acessem o site no horário determinado e também procurem os pontos de drives nos horários específicos de atendimento”, orienta a coordenadora.

O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, destaca o avanço na vacinação da capital. “Teresina segue vacinando conforme o que determina o Ministério da Saúde e tem atendido idosos e profissionais da saúde com a dose de reforço e avançado na faixa etária”.





Foto: Ascom/ FMS

Agendamentos

Segunda-feira (25)

Às 16h – Dose de reforço trabalhador da saúde com idade de 18 anos e mais.

Terça-feira (26)

18h – 1ª Dose para adolescentes 13 anos.

Drives

26 e 27/10 (terça e quarta)

Drives segunda dose Astrazeneca e Coronavac – Prazo na carteira de vacinação até 31/10

Horário: 9h às 17h

Locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

CEU Norte

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

26 e 27/10 (terça e quarta)

Dose de reforço – Idosos de 75 anos e mais

Dose adicional – Imunossuprimidos

Horário: 9h às 12h

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Santa Lia

OBS: Horário especial no Teresina Shopping para Idosos e Imunossuprimidos

Horário: 9h às 17h

Teresina Shoping

28/10 (quarta-feira)

Drive primeira dose 18 anos e mais (vacina Coronavac)

Horário: 9h às 17h

Locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

CEU Norte

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

