Teresina: três homens são presos acusados de tráfico de drogas, na zona Sudeste

Na manhã desta quinta-feira (15), Policiais Civis, por meio da Delegacia de Homicídios, sob comando do delegado Bruno Ursulino, deram cumprimento a quatro Mandados, sendo três Mandados de Busca e Apreensão e um Mandado de Prisão. A operação ocorreu no bairro Alto da Ressurreição, zona Sudeste da Capital.

Foto: Divulgação/DPC

A abordagem resultou na prisão de três indivíduos com as iniciais L.G.O.L, S.G.D.R. e J.W.O.P.D.N, onde dois deles foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Durante as buscas, foram encontrados trouxinhas com substâncias análogas à entorpecentes, dinheiro trocado, insulfilme, máquina de cartão crédito/débito e um revólver calibre 38 com cinco munições.



