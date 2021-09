Teresina terá drive da 2ª dose da Astrazeneca nesta quarta (28)

Dando continuidade à programação de vacinação drive thru planejada pela FMS para esta semana, amanhã (28, serão disponibilizados 11 pontos para pessoas com a data da segunda dose da vacina Astrazeneca marcada para o dia 3 de outubro, das 9h às 17h.

Neste dia, a FMS vai seguir a organização de acordo com o que tem sido adotado nos drives thru até o momento: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). A data é compatível com o prazo de aplicação da primeira dose de Astrazeneca em drive thru para diversos grupos.



A lista de locais será a seguinte:

Terminal Zoobotânico

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Bela Vista

CEU Norte

ADUFPI

Teresina Shopping

FSA Sul

UESPI Pirajá

No momento da vacinação, devem ser apresentados os seguintes documentos: documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Pessoas que vão receber a primeira dose devem apresentar um comprovante de endereço no município de Teresina; já aqueles que vão receber a segunda dose devem apresentar o cartão de vacina com o registro da primeira).

