Teresina terá chuvas mais regulares na segunda quinzena de abril

A partir de hoje os teresinenses voltam a presenciar chuva na cidade. Segundo a meteorologia, há registros de núcleos posicionados e nuvens instáveis em todo o litoral até o Vale do Longá e nuvens em aproximação de Campo Maior, o que deve mudar a atmosfera da Capital ainda no início desta quinta-feira (16). Com isso, há uma tendência de que, até a segunda quinzena de abril, seja apresentada uma melhora na condição de chuva, especialmente na região da Grande Teresina.



O climatologista Werton Costa explica que as chuvas começam a surgir na região Norte do Piauí, como em Batalha, Esperantina e Luzilândia, apresentando, inclusive, sinais de elevação do Rio Maratuã. "As chuvas em Teresina haviam reduzido, deixando a cidade com índices baixos em relação a outros municípios vizinhos. O grande problema da chuva foi na região da Grande Teresina, que deu uma secada e estamos com volumes muito modestos. Na Capital foi registrado apenas 60 mm, ao passo em que outras cidades do Cerrado já superaram sua média para o mês de abril e estão com volumes significativos, acima de 100 mm”, cita.

(Foto: ODIA)

“Esse déficit que observamos na primeira quinzena deve ser suprido com chuvas mais intensas próximas da Capital até o Norte. Nos últimos cinco dias as chuvas estavam mais concentradas na região Sul do Estado, desde a faixa do Cerrado, como Bom Jesus, Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro, até a faixa do Sertão, entre Oeiras, Canto do Buriti, Caracol e Gilbués, que foi bastante beneficiada com as chuvas. E no litoral, que não deixou de chover, porém, sem temporais”, finaliza Werton Costa, climatologista.



Isabela Lopes