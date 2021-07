Teresina tem semana com menor número de casos confirmados de Covid-19

O número de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantém-se em queda, em Teresina. Os dados são da Fundação Municipal de Saúde (FMS), que divulgou, neste domingo (18), o painel situacional da 28ª semana epidemiológica da Covid-19 da capital. A semana corresponde aos dias 11 a 17 de julho deste ano.

De acordo com os dados divulgados, a semana teve o menor número de casos suspeitos, casos confirmados e o menor número de atendimentos por Covid-19.





Foto: Pedro Guerreiro/Fotos Públicas

Também foi a semana com o menor número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Segundo a FMS, essa foi a semana com o menor número de solicitações de testes RT-PCR para SARS-CoV-2. Houve diminuição percentual gradativa das mortes de pessoas com idade a partir de 70 anos ao longo de 2021.

