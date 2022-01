Teresina tem quase 500 famílias desabrigadas devido às chuvas

Segundo dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, no final desta terça-feira (11), Teresina já possui quase 500 famílias desabrigadas devido às enchentes provocadas pelas chuvas. O balanço aponta que 494 famílias precisaram deixar seus imóveis na Capital por causa do avanço das águas.



De acordo com a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas da região norte (SAAD Norte), a maioria da população afetada é residente na zona Norte da Capital. Somente nessa região, foram afetadas pelas enchentes 414 famílias oriundas dos bairros Mafrense, Vila Apolônia, Poti Velho e Residencial Lindalma Soares.

Do total de famílias desabrigadas na Capital, 446 estão em casas de familiares ou amigos e fazem parte do Programa “Cidade Solidária” que auxilia no custeamento das despesas.

As demais famílias estão abrigadas em escolas da rede municipal, sendo 27 na E.M. Iolanda Raulino, localizada no bairro Poti Velho; 14 na E. M. Domingos Afonso, no bairro Mafrense; e 07 na E.M. Dilson Fernandes no bairro São Joaquim.

Atualmente, quatro bombas na Estação Elevatória Boa Esperança estão ligadas, retirando a água das regiões alagadas e despejando de volta nos rios.