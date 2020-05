Teresina tem a menor evolução de Covid-19 no Nordeste

O novo coronavírus evolui com menor intensidade em Teresina. A constatação é do Ministério da Saúde, que baseado em dados do Corona SUS e DATA SUS do dia 02 de maio, revelou que Teresina possui a menor curva de evolução dos casos do novo coronavírus entre as capitais do Nordeste.

Na data da pesquisa, Teresina possuía 458 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbitos causados pela doença. Em Salvador, o registro era de 2.253 casos confirmados e 80 mortes. O Recife já havia notificado 4.453 casos e 267 óbitos. São Luís apresentava 2.963 casos da doença e 197 mortes por Covid-19. E a situação mais grave era em Fortaleza, que já havia registrado 6.417 casos e 528 óbitos.

Para o prefeito Firmino Filho (PSDB), o resultado não é motivo para a população da capital abrir mão do isolamento social e das medidas de higiene recomendadas para o combate da Covid-19. “Esse bom resultado entre as capitais do Nordeste não significa que temos que relaxar. Pelo contrário: precisamos manter essas restrições para continuarmos vencendo o vírus. Não mediremos esforços para manter a saúde de nosso povo”, disse.

O secretário de Governo, Fernando Said, explica que o resultado positivo é consequências das medidas precoces adotadas pela prefeitura. “Teresina iniciou seu processo de distanciamento e isolamento social de forma precoce, ou seja, da maneira mais correta, e os números provam que nós acertamos. Mas o momento é muito sério, precisamos ser cautelosos, porque muita gente ainda não se convenceu da gravidade da situação. Não podemos correr o risco de repetir os números dos estados vizinhos”, afirmou.

Otávio Neto