Teresina sofre com falta de teste de Covid-19, dipirona e leitos para síndromes gripais

Os centros de testagem contra a Covid-19 podem voltar a ser fechados na próxima semana em Teresina por falta de teste, declarou o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque. O gestor comentou que a FMS não possui mais o produto em estoque e não está encontrando fornecedores que venda os testes. Os centros já haviam sido fechados na semana passada.

“Se não conseguirmos esse final de semana, vai ser igual à semana anterior. Nós encerraremos os Centros de Testagem por falto do teste. A Sesapi nos liberou uma quantidade suficiente para uma semana. Nós ainda estamos nessa expectativa, mas como não temos em depósito, a gente não pode assegurar que na próxima semana nós teremos o Centro de Testagem”, disse.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Capital sofre ainda com a falta de dipirona injetável para os mais diversos tipos de tratamento. Gilberto Albuquerqueque esse é o medicamento mais utilizado nas unidades de saúde, mas a matéria prima está em falta no mercado para a fabricação. “Não temos matéria prima que está em falta no mercado. Não tem quem venda dipirona injetável. É o produto que mais se usa no hospital. Não tem matéria prima para a fabricação de dipirona”, disse.

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva e os leitos clínicos são outra preocupação da FMS. Nos últimos dias, houve o aumento da demanda. No Hospital Monte Castelo, unidade de referência para casos de síndromes gripais, dos 10 novos leitos aberto, nove já estão com pacientes, enquanto os leitos clínicos estão todos lotados.

Gilberto Albuquerque em isolamento

Gilberto Albuquerque cumpre isolamento após apresentar sintomas gripais desde o início da semana. Após testar negativo para Covid-19 na quarta-feira (19), o presidente da FMS sentiu febre e dor no corpo nessa quinta-feira (20) e está em isolamento domiciliar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no