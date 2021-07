Teresina: Sine oferta 429 vagas de emprego nesta segunda (19)

O Sistema Nacional de Empregos no Piauí (Sine-PI), está ofertando 429 vagas de emprego, nesta segunda (19), em Teresina. São 361 vagas para ampla concorrência e 53 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).



O maior número de vagas de ampla concorrência se concentra no setor de comunicação, com 150 vagas para Operador de telemarketing ativo e receptivo. O segundo maior número está no setor comercial, com 79 vagas para repositor de mercadorias.



Além disso, as oportunidades de empregos são diversas, incluindo vagas para açougueiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar de cozinha, cartazeiro, chefe administrativo, chefe da copa, chefe de depósito, conferente de faturas e notas fiscais, cozinheiro industrial, auxiliar de corte, eletricista, empregado doméstico, dentre outras.



Já as vagas destinadas a PCD, incluem agente de coleta (censo e pesquisas amostrais), auxiliar de almoxarifado, auxiliar de logística, consultor de informação, instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, motorista entregador, operador de vendas, promotor de vendas e vendedor.



O Sine também está disponibilizando 15 vagas para para representante comercial autônomo, que deve atuar em escritórios de advocacia, com horário flexível, podendo estar empregado em outros locais.



Cadastramento

As pessoas interessadas devem fazer seu cadastro em um dos postos de atendimento do Sine, em Teresina (Centro, Dirceu e Espaço Cidadania do Shopping Rio Poty).



É preciso realizar o registro no banco de dados e em seguida pegar uma carta de encaminhamento, de acordo com a vaga disponível.



Os documentos necessários para o cadastro são Carteira de trabalho, RG e CPF, PIS ou PASEP, Comprovante de escolaridade, Comprovante de residência, Carteira de habilitação (caso tenha) e Certificados de cursos e qualificação profissional.



