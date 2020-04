Teresina Shopping celebra 23 anos com homenagens a profissionais

Nesta segunda-feira, 27 de abril, o Teresina Shopping completa mais um ano de vida. O shopping ganhou o nome da capital do Piauí e logo se tornou o preferido da cidade e um dos mais importantes da região Nordeste.

Por isso, mesmo em meio as incertezas desse momento, o Teresina Shopping celebra seus 23 anos com uma homenagem especial, nesta segunda-feira (27), aos profissionais que estão atuando no combate ao novo coronavírus. Tradicionalmente os aplausos são para o aniversariante, mas neste momento o Teresina Shopping quer pedir licença aos seus clientes para aplaudir e parabenizar os profissionais da linha de frente dessa batalha.

Para acompanhar a homenagem ao vivo, basta acessar a live que acontece no instagram @TeresinaShopping, a partir das 19h.

Em um vídeo comemorativo, o Shopping também lembra que é a segunda casa dos teresinenses e que trabalha para felicidade e o bem-estar de todos. Por meio de eventos como Artes de Março, Praia de Verão, promoções e liquidações, ações de aniversário e campanhas repletas de solidariedade que já fazem parte do dia a dia de cada cliente.

Apesar de estar temporariamente fechado, para cuidar e prezar pela saúde dos colaboradores, lojistas, fornecedores, terceirizados e de todos os teresinenses, a comemoração também envolve um pedido especial de presente: que todos fiquem em casa!

Em breve o Teresina Shopping reabrirá suas portas para celebrar a magia que é a vida, junto com cada cliente!

Da redação