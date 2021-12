Teresina segue com tempo nublado e previsão de chuva isolada neste fim de semana

Teresina seguirá com tempo nublado e previsão de chuvas isoladas durante este final de semana, segundo dados do boletim divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar). Para esta sexta-feira (03), a previsão é de chuvas e trovadas à tarde e noite.



De acordo com a Semar, as áreas de instabilidades formadas a partir da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), conjugada à termodinâmica induzem chuvas em quase todo estado.

Outras regiões

No sábado (04), a previsão para o Norte do Piauí é de tempo ensolarado e parcialmente nublado com chuva isolada. No Centro-Norte, é de parcialmente nublado a nublado com chuva e trovoadas.

Para os municípios do Sudeste, o boletim aponta para parcialmente nublado, chuva e trovoadas. Já para os que estão localizados ao Sudoeste, a previsão do tempo é nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas.

No domingo, a previsão para quase todo o Estado é nublado com pancadas de chuva. No Norte e Centro-Norte chove de forma isolada.

