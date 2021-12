Teresina: rotatória da Av. Zequinha Freire será fechada nesta terça-feira

Devido às obras de rebaixamento da Avenida João XXIII, que vem sendo planejada desde novembro deste ano, nesta terça-feira (21), a partir das 19h, ocorrerá o fechamento da rotatória da Avenida Zequinha Freire.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que estará presente no local, realizando a orientação dos condutores.



Rotatória da Avenida João XXIII (Foto: Reprodução/DNIT)



Entenda a obra

A avenida João XXI será interditada devido ao início do rebaixamento da via, para a construção do viaduto no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire, zona leste de Teresina. O trecho liga as zonas Leste e Sudeste da cidade, além de fazer ligação com a região Norte do estado.



De acordo com o DNIT, a obra deve durar dois anos. O rebaixamento da via acontecerá, principalmente, para priorizar o trânsito no sentido Teresina-Altos, pois neste trecho, cerca de 30 mil veículos circulam diariamente, segundo a PRF.



Confira a nota da PRF na íntegra

