Teresina reúne programação cultural para o final de semana

Para quem quer fazer uma programação diferente no fim de semana, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves disponibiliza um leque de atividades culturais, que vão desde shows musicais à apresentações teatrais e de dança.



Atualmente com oito casas culturais, a FMC organiza um calendário semanal de atividades e eventos. Cada uma com suas produções, como exemplo, os famosos Concertos Matinais que acontecem todos os domingos no Palácio da Música e apresentações de oficinas de cada casa cultural.

Visando promover o entretenimento na cidade, a ideia é diversificar a programação. “Em nossos espaços buscamos atrair não só o público localizado naquela zona. Nosso maior objetivo é promover cultura na cidade. Desta maneira, temos sempre diversas opções que vão desde shows, a espetáculos de dança, teatro, exposições, festivais e muito mais”, afirmou Luis Carlos Alves, presidente da Fundação Monsenhor Chaves.





Confira a programação completa para o final de semana:

Sábado (31) – 19h



Teatro do Boi: Espetáculo “Uma Cama Quebrada”, meia entrada 10 reais, entrada inteira 20 reais

Teatro João Paulo II: Espetáculo Lendário, Cia Equilíbrio, Dança, Circo e Teatro, meia entrada 10 reais, entrada inteira 20 reais

Domingo (02) – 11h

Palácio da Música: Concertos Matinais, Zé Roraima e Terê Junino

