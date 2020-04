Teresina registra queda no índice de isolamento social e preocupa autoridades

Menor a cada dia, o percentual de isolamento social em Teresina foi de 51% na última quinta-feira (9), fazendo que o poder público do município, que contabiliza 5 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), ligasse o sinal de alerta, uma vez que o recomendado para reduzir o risco de disseminação da doença é de 73%.

Moradores do bairro Bela Vista, na Zona Sul, se aglomeram fora de agência nesta semana (Foto: Jorge Machado)



Preocupado com a situação, o prefeito Firmino Filho (PSDB) usou as redes sociais para lamentar o fato da população ainda não respeitar as instruções de permanecer em suas residências, pois o último levantamento apontou o menor número de pessoas em isolamento desde que passou a ser monitorado.

(Imagem: Reprodução/Twitter)

“Chegamos à sexta-feira santa ainda mais preocupados com a situação do novo coronavírus em Teresina. Na contramão de mais casos confirmados e um óbito, o nosso índice de isolamento social ontem foi de 51% (...) A falta de informação traz o benefício da dúvida. Mas quando se tem o conhecimento, a autorresponsabilidade costuma ser cobrada. Que estejamos preparados para isso”, disse o gestor.



(Imagem: Reprodução/PMT)

Os dados são coletados diariamente através do sistema de georreferenciamento de uma startup pernambucana, que monitora a localização de 217 mil aparelhos celulares na cidade a partir de suas conexões com a internet, conseguindo identificar se o usuário está em casa ou não.

AscomBreno Cavalcante