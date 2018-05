FMS confirma a primeira morte por H1N1 no Piauí este ano

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) confirmou na tarde deste domingo (06) a primeira morte por Gripe H1N1 no Estado do Piauí este ano. A vítima é um motorista da Secretaria Estadual de Saúde, de iniciais F.L.S, 52 anos e morava em Teresina. Ele se recusou a ficar internado na primeira ida ao hospital, quando apresentou os sintomas, e quando retornou, já estava em estado gravíssimo.



Por conta do ocorrido, a FMS alerta as pessoas com doenças crônicas que apresentem síndrome gripal aguda, que procurem o serviço de saúde o mais rápido possível para que sejam tomadas as medidas cabíveis em caso de diagnóstico de H1N1.

No momento, Teresina está aguardando que o Ministério da Saúde envie um novo lote de vacinas contra a gripe ainda esta semana. O estoque de vacinas para a Campanha Nacional, que protegem contra os vírus Influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2, já zerou na Rede de Frios da Capital.

Casos confirmados

Até a última semana de abril, a FMS já havia confirmado sete casos de H1N1 em Teresina, Em nota, a Fundação comunicou que novos resultados de exames para síndrome gripal deram positivo

A Fundação Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira (26) mais seis casos de gripe H1N1 em Teresina. Todas as pacientes diagnosticadas até então eram mulheres:duas irmãs de 19 e 22 anos, duas idosas, uma mulher de 54 anos e uma gestante que esteve internada no hospital do Buenos Aires. Esta última teve alta e se recupera em casa..As pacientes que foram diagnosticadas com a doença não tiveram nenhum tipo de complicação, passaram por atendimento para síndrome gripal e agora se recuperam do vírus.



Influenza

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos ou nariz.

Lavar as mãos até os cotovelos com água e sabão várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal são alguns dos cuidados que pode evitar a contaminação.

Maria Clara Estrêla e Isabela Lopes