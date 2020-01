Teresina recebe reforço de 4 mil doses da vacina pentavalente

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) recebeu o segundo lote do Ministério da Saúde com mais 4 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra doenças como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e outros tipos de infecções causadas pelo agente Haemophilus influenzae B. Amanhã (22), elas estarão disponíveis em 21 salas de todas as zonas da cidade.

Leia também

Mães denunciam falta de vacina pentavalente em UBS de Teresina



“Estamos fazendo hoje a distribuição em unidades de saúde localizadas em pontos centrais de cada zona de Teresina”, informa Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS. O fornecimento da vacina estava irregular em todo o país desde a retenção por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de um lote de 3,5 milhões de doses fabricadas na Índia, por não ter passado pelo controle de qualidade do órgão. Por isso, o abastecimento de estados e municípios, feito pelo Ministério da Saúde, foi temporariamente suspenso até a compra recente de novas doses, que estão sendo distribuídas paulatinamente.

O calendário de vacinação infantil prevê a administração da vacina pentavalente aos dois anos, quatro anos e seis meses de idade. “Pedimos aos pais que não deixem de levar seus filhos para serem vacinados, pois assim eles estarão protegidos contra diversas doenças, entre elas a coqueluche que tem alta letalidade para menores de seis meses de idade”, pede Amariles Borba. Para imunização da criança, é necessário que o responsável apresente o cartão de vacinação.

Confira a lista das salas de vacina que estarão com doses disponíveis da vacina pentavalente a partir de amanhã (22):

Zona Norte

Hospital da Primavera

UBS Santa Maria da Codipi

Hospital Buenos Aires

Lineu Araújo

UBS Karla Ivana





Zona Sudeste

UBS Mario Roque

UBS Renascença

UBS Alto da Ressurreição

UBS Carlos Alberto

UBS Todos os santos

UBS Nossa Senhora da Guia





Zona Leste

Hospital Satélite

UBS Planalto uruguai

UBS Planalto Ininga

UBS Piçarreira





Zona Sul

UBS Parque Piauí

Hospital do Promorar

UBS São Pedro

UBS Lourival Parente

UBS Vila Irmã Dulce

UBS Porto Alegre

Da Redação