Teresina recebe a 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Acontecerá em Teresina, a partir do próximo sábado (26) a 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. O evento vai até o dia 1º de dezembro. Criada em 2006 pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos, a Mostra é uma ação de promoção da educação e da cultura em Direitos Humanos. A temática central desta edição são os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.



A programação da capital piauiense prevê a exibição de 40 filmes atuais que tratam sobre o assunto. Os filmes serão exibidos gratuitamente no Teatro João Paulo II, localizado no bairro Dirceu, em sessões pela manhã, tarde e noite. De acordo com a organização da Mostra, a finalidade do evento é educar para o respeito aos Direitos Humanos.

A Mostra de Cinema e Direitos Humanos é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), por meio da Secretaria Nacional de Cidadania (SNC), com produção do Instituto Cultura em Movimento (Icem).

Maria Clara Estrêla