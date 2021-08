Teresina: quase 70% da população adulta já tomou primeira dose contra Covid-19

Um total de 68,31% da população de pessoas com mais 18 anos de Teresina já tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O levantamento foi feito pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) até o dia 11 de agosto, com dados disponíveis no painel de vacinação do município.

De acordo com os dados do IBGE, Teresina tem um total de 633.329 habitantes com mais de 18 anos, meta atual da campanha de vacinação. Até o momento, 432.678 indivíduos já tomaram pelo menos a primeira dose do imunizante. Já a segunda dose já foi dada para um total de 165.935 pessoas, o que corresponde a 26,2% da população na faixa etária contemplada.

“Lembramos que existe um prazo entre a primeira e a segunda dose que deve ser respeitado de acordo com as especificidades de cada imunizante, então parte de população está esperando chegar a data marcada em seus cartões de vacinação”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid em Teresina.





Foto: Ascom/ FMS

O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, avaliou como positivo o desempenho da capital na imunização contra o novo coronavírus. “Teresina e Brasília são as capitais que mais seguem o Plano Nacional de Imunização estabelecido pelo Ministério da Saúde”, comentou o gestor. “Nossa população está ficando protegida e se Deus quiser em breve teremos toda a nossa população com pelo menos a primeira dose”, declarou o presidente.

A coordenadora Emanuelle Dias ressaltou a importância da atuação da equipe de servidores e das diversas entidades que estão colaborando para a execução das ações. “Gostaria de agradecer aos parceiros, aos profissionais de saúde e a todos os demais profissionais envolvidos e que estão engajados na campanha de vacinação contra a covid”, disse a coordenadora.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!