Chuva em Teresina pode seguir até a próxima segunda-feira

Meados de maio e as chuvas, que já deveriam começar a dar uma trégua, ainda persistem na Capital piauiense. Teresina amanheceu com trânsito lento nas principais vias devido à precipitação desta madrugada e início do dia e a previsão é de que haja mais chuva ao longo desta quinta-feira (16) e até, pelo menos, a segunda-feira (20), embora para os próximos dias, o registro seja de chuvas de menor intensidade.



Esta é a previsão do setor de meteorologia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semam). Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, essa chuva tem uma explicação: o sistema frontal que está atuando no estado da Bahia, que é favorável as chuvas. Ela explica que essa frente fria que atinge o Leste da Bahia não chega ao Piauí, mas por ela existir, juntamente com o Cavado, outro sistema meteorológico com grande teor de umidade, termina por favorecer as chuvas no Piauí.

“Só em estar na Bahia, o Sul do Piauí ficou bem propício a ter chuvas, devido a quantidade de umidade que se formou. Já no Norte do Estado, por conta da ZCIT, que é uma zona de convergência, ela está fraca mas ainda atuando, e conjugada com o calor tende a favorecer as chuvas”, comenta Sônia Feitosa.

Essa frente fria deve fazer com que as temperaturas nesta quinta-feira na Capital girem em torno da mínima de 23 graus e máxima de 32 graus, com sensações térmicas variando entre 20 graus e 38 graus.

“Isso está acontecendo porque na região central do País ainda tem chuvas, então traz umidade para o Piauí, mas isso não deve se repetir por muito tempo, pois a frente fria só fica em torno de quatro dias e depois passa. Todos os fenômenos que acontecem no País de alguma forma corroboram com as chuvas”, disse a meteorologista Sônia Feitosa.

Previsão para os próximos dias

As chuvas devem se estender por toda a semana. No sábado e domingo o acumulado de chuva será menor do que o que tem sido registrado nesta quinta e sexta-feira. Contudo, Sônia Feitosa lembra que essas chuvas que estão sendo registradas no Sul do Estado não fazem parte do período chuvoso.

Aprecipitação prevista para o dia de hoje chega a 30 milímetros e os ventos podem atingir até 8 km/h. Para amanhã, sexta-feira (17), a probabilidade de chuva aumenta para 86% com a possível ocorrência de pancadas durante o dia e a noite. Já no sábado, tudo indica que as precipitações se tornem mais brandas, embora a probabilidade de chuva fique em torno dos 63%, com aumento da quantidade de nuvens pela manhã e pela noite. A previsão é que a partir da próxima quarta (23), as chuvas cessem na região da Capital piauiense.

Trânsito lento

Com a chuva na manhã desta quinta, o trânsito ficou lento nas principais vias de Teresina. No cruzamento das Avenidas Nossa Senhora de Fátima com João XXIII, um semáforo chegou a apagar e um engarrafamento se formou. Na Avenida Miguel também houve registro de congestionamento. Já na Avenida Presidente Kennedy, na zona Leste, um carro e um ônibus acabaram com as rodas presas em uma vala na margem da via.

Já na Avenida Presidente Kennedy, na zona Leste, um carro e um ônibus acabaram com as rodas presas em buracos próximos às margens da via. Os dois veículos chegaram a ficar com os pneus levantados e a Strans teve que interditar uma das pistas para poder manter o trânsito fluindo.

Em vídeo, um popular mostra o acontecido e reclama da falta de estrutura da via:





A reportagem do Portal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Teresina e segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), o trecho é de responsabilidade da Águas de Teresina. Por meio de nota, a empresa de abastecimento de água informou que o problema com os buracos devem estar resolvidos até o fim da tarde desta quinta-feira (16).

Confira a nota:

A Águas de Teresina informa que, na tarde da quarta-feira (15), executou o reparo de dois vazamentos na avenida Presidente Kennedy, zona Leste. As equipes providenciaram o reaterro e fizeram a sinalização do local, até que a recomposição do pavimento fosse finalizada. No entanto, devido à forte chuva que caiu durante a madrugada desta quinta-feira (16), todo o material, inclusive a sinalização, foi arrastado pelas águas provocando a erosão.

A concessionária reforça que tão logo tomou conhecimento do fato tem adotado todas as providências. O local foi isolado e os trabalhos foram retomados no trecho. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o final da tarde de hoje, considerado as condições climáticas, uma vez que a ocorrência de novas chuvas pode alterar o cronograma.

Ao chegar ao local, a empresa não encontrou os condutores dos veículos envolvidos no incidente, porém, reforça que está à disposição para prestar toda a assistência necessária e pede que os condutores em questão a procurem via 3301-8000.

