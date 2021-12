Teresina perdeu quase metade dos passageiros de avião na pandemia

Teresina teve queda de 49,9% na quantidade de passageiros transportados por via aérea em 2020, quando comparado a 2019. É o que mostra o estudo Redes e Fluxo do Território: Ligações Aéreas 2019-2020, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Enquanto 1,1 milhão de pessoas partiram de Teresina por via aérea em 2019, apenas 559 mil fizeram o mesmo em 2020. O número obtido durante a pandemia foi menor até mesmo do que a quantidade de passageiros registrados em 2010, quando viajaram 764 mil pessoas.

Foto: Arquivo O Dia

Além da redução do número de passageiros, o estudo também aponta que o transporte de cargas em aviões com saída da capital piauiense reduziu 43,2% no período. De acordo com o IBGE, 2,14 mil toneladas foram movimentadas a partir de Teresina em 2020, volume que havia sido de 3,78 mil toneladas em 2019. Em 2010, a quantidade havia sido de 3,71 mil toneladas.

A redução da demanda fez cair o valor médio ponderado das tarifas em quase todos os municípios com aeroportos. Brasília/DF sofreu a maior queda, com variação de -23,8% na tarifa entre 2019 e 2020. Por outro lado, Teresina teve a terceira menor diminuição do valor, que caiu -3,1% no período. Apenas São Luís/MA (-2,2%) e Fortaleza/CE (-1,6%) registraram variações inferiores. Já Juazeiro do Norte/CE e Uberlândia/MG foram os únicos municípios do país que tiveram altas na tarifa média ponderada, de 0,6% e 3,7%, respectivamente.

O levantamento descreve e analisa a centralidade e as ligações das cidades brasileiras a partir do transporte aéreo. A edição 2019-2020 mostra a evolução do setor na última década e aponta, de modo preliminar, o impacto da pandemia de Covid-19 nos fluxos aéreos em 2020. O estudo reúne dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Secretaria de Aviação Civil do Ministério das Infraestruturas, além de informações do próprio IBGE.

Situação antes da pandemia

Entre os 96 municípios do país que tiveram transporte aéreo regular em 2019, o arranjo populacional de Teresina – que engloba a capital piauiense e Timon/MA – é o 24º com maior movimentação de passageiros e cargas. Conforme o levantamento, pouco mais de 1,1 milhão de pessoas e cerca de 3 mil toneladas de cargas foram transportadas a partir de Teresina. A maior movimentação aérea do país é do município de São Paulo/SP, que transportou 50 milhões de passageiros e 230 mil toneladas de cargas em 2019.

O estudo mostra ainda que o principal destino das pessoas que utilizam o transporte aéreo no Piauí é o Distrito Federal, para onde foram 394 mil pessoas oriundas da capital piauiense em 2019. São Paulo é o segundo destino principal, com movimentação de 232 mil pessoas, e Ceará o terceiro, para onde foram 214 mil passageiros em 2019.