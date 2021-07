Advogado e jornalista de Teresina são presos acusados de fraudar concurso

Na manhã desta quinta-feira (08) foi deflagrada a “Operação Amigos do Rei”, em Teresina e no município cearense de Baixio, com o objetivo de combater fraude no resultado do Concurso Público realizado no Município de Baixio, em 2019. Na capital, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva pela Polícia Civil do Ceará, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e Polícia Civil do Piauí.

Os alvos da operação são Dirceu Iglesias Cabral Filho, Tiago Lima Iglesias Cabral e Diego Lima Iglesias Cabral, todos ligados à CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos, empresa responsável pela realização do concurso público com graves indícios de fraude. Também estão sendo cumpridos mandados contra o atual presidente da Câmara Municipal e um ex-vereador de Baixio.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará, no decorrer da investigação, na sede da empresa CONSEP, foram encontradas várias anotações relativas ao concurso contendo notas de candidatos com resultados completamente diferentes dos publicados e apenas uma folha de resposta de um candidato, que revelou uma pontuação distinta da divulgada no resultado final.





Foto: Reprodução Redes Sociais

Entenda a investigação

O Ministério Público apresentou denúncia com base no inquérito civil e na investigação produzida pela Polícia Civil, apontando fortes indícios de fraude no resultado do concurso público, com comprovada participação dos denunciados. O esquema criminoso teve origem antes mesmo do lançamento do Edital 01/2019. A quebra do sigilo de dados previamente autorizada judicialmente no aparelho celular de Dirceu Iglesias, sócio-administrador da empresa CONSEP, revelou que ainda em novembro de 2018, Francisco Bernardo entrou em contato com o empresário, comparecendo à sede da CONSEP, em Teresina, no dia 18 de dezembro de 2018, evidenciando direcionamento da contratação da empresa que realizaria o certame, o que de fato ocorreu.

Denúncia

Por fim, Dirceu Iglesias Cabral Filho, Tiago Lima Iglesias Cabral e Diego Lima Iglesias Cabral foram denunciados por associação criminosa, falsidade ideológica qualificada em continuidade delitiva, supressão de documento público e fraudes em certames de interesse público qualificado. O Ministério Público também denunciou Dirceu Iglesias Cabral Filho por frustração do caráter competitivo de licitação.

Com informações do MPCE

