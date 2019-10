Teresina não está livre vendavais no B-R-O-Bró, diz climatologista

Em menos de dez dias, Teresina vivenciou dois vendavais considerados atípicos para esta época do ano. Os fenômenos climáticos deixaram rastros de destruição em várias zonas da cidade e foram causados pela combinação excessiva de calor e umidade relativa do ar.



De acordo com o climatologista Werton Costa, a meteorologia estadual aponta que há condições térmicas e de pressão favoráveis a chuvas no mês de outubro, mas que não é possível prevê se as rajadas serão na mesma intensidade dos temporais anteriores.

Werton Costa explica como as rajadas intensas se formaram na última sexta-feira. Foto: Elias Fontenele

“Ainda são esperadas chuvas para o mês de outubro, mas dizer que as elas terão rajadas intensas já é uma questão muito específica, porque as condições de umidade e calor dentro da nuvem têm que se repetir. Não descartamos as rajadas, nós tivemos uma coincidência, um fenômeno raríssimo. Não quer dizer que isso vai acontecer novamente”, disse.

Werton Costa dá dicas de como identificar um temporal. Foto: Foto Elias Fontenele

O climatologista fez ainda um alerta para a população na hora de identificar um temporal. “Como não temos a certeza absoluta do grau de risco que essas nuvens têm, é fundamental que nós estejamos atentos à previsão de curto prazo, que é divulgado na TV, e o velho olhômetro, para observar as características da nuvem, do vento, além de seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros para não estarem em área de risco”, disse.

No último dia 4 e 11 deste mês, rajadas de vento com quase 80km/h foram registradas na Capital. Na zona Sul de Teresina, árvores caíram, telhados foram destruídos e ruas ficaram parcialmente alagadas. No Centro, faltou energia e um poste caiu. Nas ocasiões, nenhuma morte foi registrada.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia