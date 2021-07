Teresina: Motoristas e cobradores podem agendar vacinação a partir de hoje (21)

Os trabalhadores do transporte coletivo de Teresina poderão agendar a vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (21). A Fundação Municipal de Saúde comunicou que o sistema estará disponível às 18h. Poderão realizar o agendamento também trabalhadores da saúde, acadêmicos em saúde e a população em geral de 49 anos e mais.

Para realizar o agendamento, o usuário deve acessar o site e clicar no botão “agendamento público alvo”, que levará a uma página onde ele deve escolher o público ao qual ele pertence, inserir seus dados pessoais e então escolher local, dia e hora da vacinação. Já para o público trabalhadores da saúde é um pouco diferente: não agenda pelo público alvo, o agendamento deles é pela aba agendamento trabalhador de saúde.

Foto: Divulgação/Sesapi

No dia de receber a dose, as pessoas devem se dirigir aos pontos de vacinação com documento de identidade, CPF ou cartão SUS; comprovante de endereço que comprove que são residentes do município de Teresina e mais um documento que comprove de que grupo elas fazem parte.

Vacinação de trabalhadores do mercado público

A FMS anunciou também que vacinará também esta semana os trabalhadores do mercado público (iniciando pelo mercado Central). A FMS recebeu 8.802 de Pfizer, 1.550 de Coronavac para primeiras doses e 1.565 doses de AstraZeneca para segunda dose.

