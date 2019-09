Teresina: Motorista e cobradores avaliam possibilidade de greve

Motoristas e cobradores de ônibus do sistema de transporte coletivo de Teresina participaram de reunião no Ministério do Trabalho para decidir sobre o dissídio da categoria, junto aos empresários do setor. Desde ontem, motoristas e cobradores, se reúnem em assembleias para decidir se deflagram greve ou não.







Eliézer Rodrigues - O Dia TV