Teresina: moradores reclamam da falta de limpeza de espaços públicos no Portal do Sul

Moradores do Portal do Sul, localizado na zona Sul de Teresina, vem enfrentando diversas dificuldades na região. Além dos problemas de limpeza, há ainda má conservação dos espaços públicos, insegurança e falta de ônibus no bairro.



Thiago Luís, radialista e morador do Parque Sul há 10 anos, reporta ao PortalOdia.com as adversidades que a população do bairro está passando. “O nosso bairro é carente do poder público, para ter limpeza nas ruas é muito difícil. A última vez que minha avenida foi limpa foi antes da eleição para prefeito. De lá pra cá, nunca mais vi equipe de limpeza”, explica.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O radialista conta que a população sente necessidade de limpeza da região como um todo, não apenas em avenidas de maior movimento. Além disso, em algumas ruas, tem mato e lama o ano inteiro. “Aqui tem uma avenida que é conhecida como ‘Rua da lama’. Independente de chuva, o ano todo a lama escorre no meio da rua, então os moradores ficam chateados. Apesar de ser uma avenida principal, a prefeitura nunca tomou providências”, comenta Thiago.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Devido a falta de limpeza, muitos carroceiros acabam por ficar responsáveis por recolher os lixos das residências. Com isso, muitos acabam despejando lixo no bairro, o que incomoda a população em geral. “A sujeira aqui é muito grande, a prefeitura tem que tomar a iniciativa de vir e conversar com a população para que não joguem lixo na rua, pois tem os pontos de coleta”, acrescenta Luís.

Para além dos problemas de limpeza, existe também a questão da má conservação de espaços públicos, como é o caso do campo de futebol que está sendo construído há cinco anos e até o momento, não foi concluído. O morador afirma que falta concluir a parte do campo onde as pessoas irão realizar atividades, ou seja, a parte mais importante.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)



"Nós temos um campo que está sendo construído há cinco anos. As paredes estão prontas, já tem trave, mas falta concluir a área que vai ser utilizada pelos jovens. Eles deixaram o material lá de qualquer jeito e nunca mais uma empresa veio pra fazer a conclusão da construção. O projeto era da gestão passada, passou para a gestão atual e, nisso de fazer depois, o campo não sai do papel”, destaca o radialista.

Dessa maneira, os jovens acabam por utilizar outro espaço para realizarem suas atividades físicas. “Aqui tem jovens que jogam futebol em outro local. Temos um campo que poderia estar sendo utilizado, iluminado para dar segurança, mas como não tem, os jovens organizaram um campinho. É muito ruim isso”, ressalta o morador.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)



O local é um parque ambiental que não possui o cuidado da prefeitura e, apesar de uma área bonita e arborizada, existe insegurança por parte dos moradores em frequentar, até mesmo devido ao lixo que é despejado no local, por conta da falta de atenção do poder público. “A população sofre com isso, pois quando você tem um monumento como esse e vê se deteriorando, você vê seu dinheiro sendo jogado fora”, finaliza Thiago.



Ao PortalODia.com, a assessoria da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste informou por meio de nota, que vai encaminhar a demanda para a Gerência de Serviços Urbanos (GSU) para que a limpeza do local no Portal do Sul seja feita. Com relação ao campo de futebol, o órgão disse que o projeto da obra ainda passará por ajustes e que a reforma será retomada de modo que seja concluída.

