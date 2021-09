Teresina: moradores do Cidade Industrial reivindicam reforma em campo de futebol

Ter um espaço de lazer é direito de todos os cidadãos e moradores de um bairro. É necessário que haja espaços culturais, onde as pessoas, especialmente as crianças e jovens, possam se divertir de forma segura. No bairro Cidade Industrial, localizado na zona Norte de Teresina, moradores reivindicam reforma em um campo que é bastante utilizado pelos jovens, mas que não possui segurança, tampouco possui a estrutura necessária para ser considerado um ‘campo de futebol’.



Assis Soares, dono do ‘Bar do Vermelhinho’ que fica localizado ao lado do campo, afirma que são os próprios moradores do bairro, inclusive ele, que fazem a limpeza e manutenção do local e até plantam árvores para fazer sombra. Além disso, a energia elétrica do campo é bastante limitada, o que pode causar insegurança às pessoas que frequentam.



“A energia aqui só funciona de um lado do campo, e somos nós que fazemos a limpeza, até plantamos árvores por aqui. Precisa demais de uma reforma, fazer uma praça ou alguma coisa. Mas é necessário que tenha segurança também”, explica.



O dono do bar conta ainda que quase sempre tem fogo de futebol no campo, onde os jovens costumam se reunir na parte da noite para o momento de lazer. “Os meninos estão sempre jogando aqui, hoje mesmo vai ter jogo à noite", ressalta.



No local, é perceptível a falta de cuidado por parte das autoridades. Com lixos espalhados, falta de estrutura adequada e cercados arrebentados, o campo aparenta estar abandonado. Mas, na verdade, é utilizado por muitos jovens que, por sua vez, acabam correndo perigo por não estarem em um local seguro e bem iluminado, especialmente durante a noite.



A equipe do PortalODia entrou em contato com a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Norte (SAAD Norte), a fim de saber mais informações sobre o local. Em nota, a SAAD Norte afirma que todo o bairro foi contemplado dentro do cronograma de limpeza pública ainda no mês de maio. O órgão lembra ainda que, devido ao descarte irregular de lixo doméstico e entulho de obras, um contêiner foi colocado ao lado do campo para que os moradores realizem o descarte correto.



Confira nota na íntegra:

Em relação a limpeza do campo de futebol do bairro Cidade Industrial, a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Norte (SAAD Norte), informa que todo o bairro foi contemplado dentro do cronograma de limpeza pública ainda no mês de maio. Devido ao descarte irregular de lixo doméstico e entulho de obras, um contêiner foi colocado ao lado do campo para que os moradores realizem o descarte correto, ação esta que está sendo negligenciada. No entanto, ressalta-se que uma equipe será destacada para realizar a limpeza completa do local na próxima segunda-feira (13). No que diz respeito ao serviço de reforma do campo de futebol, a SAAD Norte lembra que é uma competência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL). Por fim, a SAAD Norte solicita que a comunidade contribua com a limpeza pública, descartando o lixo de forma correta e preservando os espaços públicos.























