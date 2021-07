Teresina: moradores da zona Sudeste transformam área abandonada em jardim sustentável

Moradores do Parque Ideal, zona Sudeste de Teresina, transformaram área em frente à linha do trem em jardim sustentável. Desde 2016, a comunidade adotou novas práticas de sustentabilidade e de cuidados com o espaço público.

A idealizadora do projeto, Clarisse Bezerra é agente de saúde da comunidade denuncia que mesmo depois dos cinco anos de projeto, o poder público não fez nenhuma ação de forma continuada para revitalizar o espaço. De acordo com ela, a atitude dos moradores foi para sensibilizar os gestores de forma educativa.





“Estávamos com uma grande problemática em relação à saúde dos moradores da comunidade. Tínhamos muitos casos de dengue, por exemplo, e observamos que o grande foco era os trilhos do trem próximo as casas. Foi então que decidimos mudar essa realidade com esse projeto de intervenção e educativo”, explica.

Eliene Moreira, comenta que antes o local acumulava lixo e era motivo de reclamação recorrente entre os moradores da comunidade.

“Nós colocamos a mão na massa e transformamos um local que era cheio de lixo em algo colorido, arborizado e sustentável. Tudo começou quando eu ganhei minha primeiro muda de planta. Pegamos pneus velhos e reciclamos para começar a plantação. Conseguimos modificar a paisagem’, conta a moradora.

