Teresina: adolescente é apreendido por porte ilegal de arma de fogo na zona Sudeste

Um jovem, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Todos os Santos, zona Sudeste de Teresina. A PM foi acionada para a busca de um aparelho celular que havia sido roubado. A localização do aparelho era a mesma em que o jovem estava.

De acordo com informações do Sargento Delano, além do menor de idade também foram encaminhados mais três homens à Central de Flagrantes.





Foto: Jailson Soares

“A localização do aparelho roubado era a mesma em que os indivíduos estavam. No momento em que chegamos no local, um deles tentou se desfazer da arma que estava. Apreendemos com ele um revólver de calibre 32 com quatro munições”, esclarece.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!